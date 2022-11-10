Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı'ndan kuduz açıklaması

Bitlis’te 21 Ekim’de bir köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’in dün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede kuduz nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama yaptı. "Ülkemizde en az 6,5 milyon köpek sokaklarda başıboş şekilde yaşıyor" diyen Ertürk, "Sadece İstanbul’da 500 bin köpek 1,5 milyon civarında da kedinin sokaklarda yaşadığı düşünülmekte" diye konuştu.

Ertürk, "Sokaklardaki köpeklerin sorununu çözmek için ilgili kurumlar Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve hayvansever kişiler. Tarım Bakanlığı bünyesinde sadece şube müdürlüğü nezdinde sorunun çözümü tasarlanmış durumda. Bugün yaklaşık 6.5-10 milyon arasında olduğu düşünülen sokaklardaki köpeklerin sorunları sadece bir şube müdürlüğüne indirgenerek çözülecek bir problem değil. Bu sorunun ciddi anlamda önemsenmesi ve gereğinin yapılması adına daha üst mercilerde konunun ele alınması gerekiyor" dedi.

'Barınak sayısı yeterli değil'

Ertürk şöyle konuştu:

"Ülkemizde kedi ve köpeklere uygulanan aşılar ithal aşılar. Bu aşılar hayvanları kuduz hastalığına karşı koruyorlar. 2021 Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkemizde kedi ve köpekler için 750 bin doz aşı ithal edilmiş. Elbette ki bu aşılar hayvanları kuduza karşı koruyor yeter ki düzenli olarak aşılanmaları sağlanabilsin. Ülkemizde 91 bin 955 hayvan kapasiteli 254 hayvan bakımevi var. Tabii ki sokakta yaşayan sahipsiz köpek sayısını düşündüğümüzde barınak sayısı yeterli değil. Mevcut olan belediyelerin yüzde 20’sinde bile bakımevleri yok. Barınakları olmadığı takdirde bu hayvanlar sokaklarda yaşamaya devam edecekler ve tehlike bitmeyecek.

'Kuduzdan korunmanın tek yolu hayvanları aşılamak'

Kuduzdan korunmanın tek yolu hayvanları aşılamak. Eğer bir insan kuduz şüpheli bir hayvan tarafından herhangi bir saldırıya uğradıysa da yapacağı tek şey sağlık birimlerine gidip aşı olup tedavisini başlatmak. Ülkemiz dünyada kuduz aşısını ilk uygulayan 3 ülkeden birisi aslında ve 21. yüzyılda kuduz hastalığından bir insanın yitirilmesi, bizim ülkemize yakışan bir durum değil. Öncelikle aşı konusunda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması gerekir. Ülkemizde aşı üreten enstitülerimizde, laboratuvarlarımızda gerekli altyapıların tekrar düzenlenerek aşılarımızın yapılması, tüm hayvan varlıklarımızın aşılamalarını gerçekleştirip toplumu sağlıklı olma konusunda bilinçlendirmemiz gerekir.

'Belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlükleri yeniden kurulmalı'

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar sadece kuduzla sınırlı değil. Paraziter hastalıklar veya sineklerle, pirelerle, kenelerle insanlara geçen vektörel hastalıklar var. Dolayısıyla veteriner hekim bu hastalıkların önlenmesinde en önemli görevi üstlenen meslek grubu. Ancak ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe girmiş olan 1580 Sayılı Belediye Kanunu’nun 2004 yılında yürürlükten kaldırılması ile yeni belediye kanunu ile ilçe belediyelerinde veteriner hekim çalıştırılması isteğe bağlı bırakılmış durumda. Buna istinaden de birçok belediyede veteriner hekim çalıştırılmıyor. Oysaki veteriner hekimler gerek sokaklarda yaşayan köpeklerin sağlıklarının, üremelerinin kontrolleri gerekse bu hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkları önlemede en önemli görevdeki meslek grubudurlar. Bir an evvel tekrar tüm belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüklerinin kurulması ivedilikle gerekir. Sokaklarda yaşayan hayvanların sorunlarının çözümü aslında belli, bu konuda yapılması gereken şey kamunun, devletin bu konudaki sorumluluğu üzerine alıp ciddiyetle sorunu çözmesi." (ANKA)