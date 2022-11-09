Kuduz tanısı konulan 10 yaşındaki çocuk öldü

Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz tanısı konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Bitlis'te bir köpeğin ısırdığı çocuğa kuduz tanısı konulmuştu.

10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.