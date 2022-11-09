Bitlis'te bir köpeğin ısırdığı çocuğa kuduz tanısı konulmuştu.
10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kuduz tanısı konulan 10 yaşındaki çocuk öldü
Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz tanısı konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Bitlis'te bir köpeğin ısırdığı çocuğa kuduz tanısı konulmuştu.
10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.