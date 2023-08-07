Veteriner hekimler iş bırakacak: 'Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutuluyoruz'

Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası, veteriner hekimlere yönelik şiddet vakalarında yaşanan artışa dikkat çekmek için yazılı bir basın açıklaması yaptı. Veteriner hekimlere yönelik şiddet olaylarının "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamında değerlendirilmediğine dikkat çekilen açıklamada, veteriner hekimlerin yaşama koşullarının yasalara göre düzenlenmesi için çağrı yapıldı.

Ayrıca veteriner hekimlerin 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde 1 (bir) gün süreyle iş bırakacağı duyuruldu.

Toplumda şiddet olaylarının arttığına dikkat çekilen açıklamada veteriner hekimlerin de şiddet olaylarının mağdurları arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada "2022 yılı Nisan ayında, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü öncesinde, toplum sağlığını korumaya çalışırken görevi başında öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale’nin katilinin cezası henüz kesinleşmemişken, geçen ay İzmir’de, geçtiğimiz hafta da başka bir meslektaşımız Ankara’da muayenehanesinde saldırıya uğradı" denildi.

‘Veteriner hekimlerin yaşam koşulları yasalara göre düzenlemelidir’

Veteriner hekimlerinin halk sağlığı koruyucusu olduğuna vurguda bulunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Veteriner hekimler her şeye rağmen pandemide olduğu gibi depremde de gıda işletmelerinde, köylerde ve muayenehanelerindeki görevlerini aksatmadılar, hastalarını bırakmadılar. Ancak bunca özveriye karşın, toplumun ve yetkililerin gözü önünde her gün darp ediliyor, bıçaklanıyor, hatta öldürülüyorlar. Buna karşın, tüm ısrarlarımıza rağmen veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmaktadırlar. Oysa veteriner hekimler yasalar önünde sağlık çalışanıdır, bizlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük haklarımız, veteriner hekimlerin yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir."

21 Ağustos’ta iş bırakacaklar

"Mesleğimize yönelik artarak devam eden şiddeti görmezden gelenlerin de bu saldırıda sorumluluğu olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Görevi başında şiddete uğrayan meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’nun yanında olduğumuzu bildirir; yaşatmayı ve şifa vermeyi ilke edinmiş bir meslek grubu olarak, sesimizi duyurmak için kritik noktalar ve durumlar hariç tüm çalışma alanlarımızda 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde 1 (bir) gün süreyle iş bırakacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Tüm vatandaşlarımızın anlayışını bekliyor ve esasen toplumun karşı karşıya olduğu riskleri gündeme getirecek olan bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz.” (ANKA)