Veteriner hekimler Ankara'da: 'Meslektaşlarımı hakları için birlikte mücadeleye çağırıyorum'

Veteriner hekimler, 29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde Ankara’da buluştu. Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yıpranma payı hakları ellerinden alınan, sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmeyen veteriner hekimler hakları için bir araya geldi, seslerini yükseltti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, "29 Nisan #DünyaVeterinerHekimlerGünü'nde TVHB, il ve bölge Odalarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte, mesleki hak kayıplarımızı ve taleplerimizi dile getirmek, haksızlıklara DUR demek için Ankara'dayız!" açıklamasını yaptı.

'Hakları çalınan meslek gruplarının başında geliyor'

Veteriner hekimlerin mitingine TKP Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Botan Kızılkaya katıldı.

Kızılkaya şunları söyledi:

“Veteriner hekimler bu ülkede haksızlık yapılan ve hakları çalınan meslek gruplarının başında geliyor. Sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemeleri, sağlık çalışanı olarak sayılmamaları, kamuya atanamamaları, özel klinik patronları tarafından uzun mesai saatlerine ve mobbinge maruz kalmaları bu haksızlıkların başta gelenleri.

Dünya veteriner hekimler gününde işte bu haklarımız için mücadeleyi yükseltiyoruz. Tüm meslektaşlarımı haklarını geri almak için birlikte mücadele etmeye çağırıyorum. Tüm haksızlıkların kaynağı olan bu sömürü düzeninden ancak bu şekilde el ele vererek kurtulabiliriz. Mücadeleyi TKP'nin benim gibi emekçi olan milletvekili adaylarına oy vererek yükseltelim.”

'Mücadele devam edecek'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi'nin yaptığı açıklamada da, “Yıllardır, kaybettiğimiz tüm mesleki haklara rağmen, hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığı için vazgeçilmez olan koruyucu hekimlik, güvenli ve sağlıklı hayvansal gıda alanlarında özveri ile çalışan veteriner hekimler olarak haklarımızı alarak, geleceğe güvenle bakabildiğimiz, insanca yaşadığımız günler için mücadelemiz devam edecek. 6 şubat depreminde ve görevi başında hayatını kaybeden meslektaşlarımızın anısına saygıyla” ifadeleri kullanıldı.