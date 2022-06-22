Veteriner hekime cinsel saldırıda bulunan profesör hakkında karar verildi

Ankara’da veteriner hekim Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu için tutuksuz olarak yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verdi. Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.