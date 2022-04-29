Hasan Bilgili davasında adli tıp raporu sonuçlandı

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış, daha sonrasında ise savcılık tarafından resen tahliye edilmişti.

Gündelik faaliyetlerde bulaştı iddiası

DHA'nın haberine göre, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince hazırlanan adli tıp raporunda; mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili’ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer verilmişti. Rapor sonrası görülen duruşmada mağdur ve sanık vekillerinin talebi üzerine mahkeme, adli tıp kurumundan ek rapor talep etmiş, sanık vekillerinin iddia ettiği gibi aynı ortamda bulunmaları, aynı lavaboyu kullanmaları gibi gündelik faaliyetlerle bulaşıp bulaşmayacağı, yoksa cinsel saldırı sonrası mı bulaştığı; yine Ankara Şehir Hastanesi’nde alınan ilk raporda, mağdurdan alınan örneklerde sperm morfolojisinde hücrelere rastlandığı, bu bulguların cinsel ilişki iddiasını destekler nitelikte olduğu; ancak daha sonra aynı hastaneden alınan raporda sperm hücrelerine rastlanmadığı yönündeki çelişkinin açığa kavuşturulmasını talep etmişti.

Gündelik temaslarla mümkün olmadığına dair rapor

İstanbul Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlana ek rapor dosya girdi. Raporda, mağdurun iç çamaşırında sanığa ait DNA profilinin bulunmasıyla ilgili, "İç çamaşırı üzerinde tespit edilen Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerinin, Ç.B. ve sanık Hasan Bilgili’nin formalarının birbirine temas etmesi, formaların aynı askıya asılması, birbirlerinin formalarına çalışırken dokunmaları gibi basit gündelik temaslar neticesinde elde edilmesinin mümkün olmadığı" ifadeleri kullanıldı.