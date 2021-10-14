Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf ve çiftçiler gelir vergisinde muaf olacak.

Tarım desteklerinden vergi alınmayacak

Teklifte çiftçilerin mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintisi kaldırılıyor. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler faiziyle birlikte iade edilecek.

İnternetten para kazananlar vergi ödeyecek

İnternetten para kazananlar yeni vergi düzenlemesiyle, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.

Elektronik ortamda vergi uygulamaları da genişletiliyor. Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları eklenecek. Mükellefler, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunabilecek.