Vergi kaçakçılığı davasında mahkeme Shakira'yı haklı buldu

Yakın zamanda Pandora Belgeleri'nde açık denizde saklanan gizli servetleri olduğu iddia edilen kişiler arasında listelenen Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 2018'de İspanyol savcıların kişisel gelir ve kurumlar vergisi olarak 14,5 milyon avroyu ödemediğini iddia etmesi üzerine vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Katalonya basınında yer alan bilgilere göre şarkıcının avukatları Barselona'daki mahkeme vergi kaçakçılığı davasında Shakira lehine karar verdi.

Shakira alacaklı çıktı

ABC Catalonia'ya göre, Vergi Dairesi Shakira'nın gelir tablosundaki bir dizi aşırı ek ücreti ona iade etmek zorunda kalacak.

İspanyol savcılar Kolombiyalı divanın 2012 ve 2014 yılları arasında elde ettiği gelir üzerinden 14,5 milyon avroyu kişisel gelir ve kurumlar vergisi ödemediğini iddia ederken, avukatları şarkıcının ülke yasalarına uyduğunu savundu.

Kolombiyalı şarkıcı 2018'de vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve 2021'de suçlu bulunduğu takdirde hapis cezası alacağını söyleyen haberler basına yansıdı.

Pandora Belgeleri farklı yöne işaret ediyor

Shakira vergi kaçakçılığı davasını kazanmış gibi görünse de, Pandora Belgeleri araştırma raporuna göre kendisi hâlâ offshore hesaplarında gizli servet tuttuğu iddia edilenler arasında listeleniyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) göre, Shakira'nın avukatları bu offshore hesapların açıklanmasında ısrar ederek ve şarkıcının bunları asla para kaçırmak için kullanmadığını öne sürdü. Shakira OMC Group firması tarafından en az üç offshore şirketini kurdurdu.

Ancak Shakira'nın temsilcileri, ICIJ iddialarının doğru olmadığını, özellikle söz konusu şirketlerin 2019'da tescil edildiği iddialarını reddettiğini öne sürüyor.