Venezuela'dan Alex Saab'ın ABD'ye iadesine tepki: Müzakerelerden çekildi

Venezuela hükümeti muhaliflerle müzakere heyetinin bir üyesi olan Alex Saab'ın Capo Verde yetkililerince ABD'ye iade edilmesine tepki olarak müzakarelerden çekildiğini duyurdu.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez Bolivarcı hükümet heyetinin Meksika'da Venezuelalı muhaliflerle müzakere masasından çekildiğini açıkladı.

Rodriguez Afrika'nın batısında bir ada ülkesi olan Capo Verde'de geçen yıl gözaltına alınan Venezuelalı diplomat Alex Saab'ın dün "kara para aklama" suçlamasıyla ABD'ye iade edilmesini kınadı.

BM İnsan Hakları Komitesi ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Saab'ın ABD'ye iade sürecinin durdurulması ve Saab'a yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin yaptığı çağrıların görmezden gelindiğini belirten Rodriguez, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İade sürecinin durdurulmasının reddedilmesi Capo Verde ve ABD'nin Bolivarcı ulusa karşı zulüm kampanyasına devam etme konusundaki anlaşmasının bir kanıtıdır. Saab'ın Meksika'da süren diyalog ve müzakere sürecinin bir üyesi olduğu göz önüne alındığında, uluslararası hukuka karşı bu zararlı faaliyet, aynı zamanda Venezuela'ya karşı yeni bir saldırı eylemi teşkil etmektedir."

Saab'ın özel temsilci statüsü olduğunu belirten Rodriguez, onun ABD'ye kaçırılmasının Viyana Sözleşmesinin de ihlali olduğunu ifade etti. Rodriguez Venezuela hükümetinin Pazar günü Meksika'da yapılacak müzakerelere katılmayacağını duyurdu.

Rodriguez yaşanan bu diplomatik olaya bağlı olarak müzakerelerde yaşanacak aksaklıkların sorumlusununsa Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD Başkanı Joe Biden ve aşırı sağcı Venezuela muhalefeti temsilcileri olduğunu belirtti.

Rodriguez bu kişilerin tek isteğinin Kasım ayında Venezuela'da yapılacak yerel seçimlerin başarısız olması olduğuna işaret etti.

"Alex Saab'ın Venezuela'ya saldırmak için araçsallaştırılmış bir adli sistemin elinde hayatının tehlikede olduğunu" söyleyen Rodriguez, Bolivarcı hükümetin Saab'ı tüm uluslararası insan hakları kuruluşları nezdinde savunmaya kararlı olduğunu dile getirdi.