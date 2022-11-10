Venezuela ve Kolombiya'dan Amazon ormanları için ittifak çağrısı

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amazon ormanlarını canlandıracaklarını ve iklim değişikliğine karşı insanlık için önemli bir zafer kazanacaklarını ifade etti.

Amazon ormanlarının korunması için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ittifak çağrısı yapan Petro, ABD'ye de seslendi. Petro, ABD'nin Amerika kıtasını en çok kirleten ülke olduğuna ve en fazla karbon emisyonuna Güney Amerika ülkelerinin maruz kaldığına dikkati çekti.

Ayrıca Petro, ülkesinin Amazon'u kurtarmak için gelecek 20 yıl boyunca her yıl 200 milyon dolar bütçe ayıracağını belirtti. Petro, diğer büyük ülkelerden ve uluslararası örgütlerden de dayanışma beklediğini ifade etti. Amerika kıtasının iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Afrika ve Asya ile uzlaşı içinde olması gerektiğini kaydeden Petro, bu mücadeleye finans sağlanması için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ve gelişmiş ülkelerin önemli rolü olduğunu dile getirdi.

Maduro da "Güney Amerika'da bir sorumluluğumuz olacaksa bu, Amazon'un yok olmasını engellemek ve iş birliği içinde ormanın tekrar canlanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika kıtasındaki devlet başkanları arasında yalnızca Maduro ve Petro, COP27 iklim zirvesine katıldı.

COP27 iklim zirvesi öncesinde Maduro ve Petro, 2 Kasım'da Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya gelmişti. Bu görüşmede liderler, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra COP27 zirvesine de değinmişti. (AA)