Kolombiya-Venezuela ilişkileri düzeliyor: 3 yıl sonra ilk doğrudan uçuş gerçekleşti

Venezuela havayolları Turpial Airlines'e ait "T9 8820" sefer sayılı ticari uçak, başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak doğrudan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya indi. İki başkent arasında 90 dakika süren yolculuk fiyatının 500 dolar civarında olacağı ve haftada iki kez karşılıklı uçuşların yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'nın Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti, geçen hafta sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlaması için yeşil ışık yaktığını bildirmişti.

6 yıl sonra iki ülkenin devlet başkanı bir araya gelmişti

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro'nun komşu ülke Venezuela ile bozulan ilişkileri düzeltmesi üzerine bu kararın alındığı belirtiliyor.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, 2 Kasım'da Maduro tarafından törenle karşılanan Petro, 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli darbeci Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağcı eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque başkanlığındaki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı. (AA)