Venezuela-Kolombiya ilişkileri düzeliyor: Kara sınırı 7 yıl sonra açıldı

Venezuela ile Kolombiya'nın arasındaki diplomatik sorunların ardından 2015 yılında kapatılan Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü, dün yapılan törenle yeniden açıldı. Dün gerçekleşen törene Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezüela'nın Tachira eyaletinin valisi Freddy Bernal ve Venezuelalı bakanlar katıldı.

TeleSur'un haberine göre, resmi törende her iki ülke yetkilileri de diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gustavo Petro yaptığı açıklamada, "Sınırı geçilecek olan şey insanların refahı için olacak. Bugün ülke, bölge ve Güney Amerika için tarihi bir gün" yorumunda bulundu.

Törene katılamayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yayımladığı mesajında, Kolombiya sınırının yeniden açılmasını kutlayarak, bunun iki ülke arasındaki kardeşlik ve işbirliği ilişkilerini yeniden kurmanın büyük bir adım olduğunu belirtti.

Maduro, "Bizi birleştiren tarihten, halklarımız arasındaki kardeşlik, iş birliği ve tamamlayıcılık ilişkilerini yeniden kurmak için attığımız bu büyük adım için 30 milyondan fazla Venezüellalı kadın ve erkeğin minnettarlığını Gustavo Petro'ya memnuniyetle gönderiyorum" dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun 2015'te kapatma kararı aldığı ve devam eden yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla 7 yıl kapalı kalan köprü, Kolombiya ve Venezuela hükümetlerinin girişimleriyle tekrar açıldı.

Venezuela-Kolombiya ilişkilerinin bozulması

Birbirine çok yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Venezuela'da Maduro hükümetine karşı ABD destekli darbeci Juan Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini 'meşru devlet başkanı' ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülkeyle 3 yıldır kopmuş olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.