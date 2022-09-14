Venezuela Kolombiya ile ELN arasındaki görüşmelerde garantör olacak

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmeleri Küba'da yapılacak. Görüşmelerde Venezuela garantör olacak.

teleSUR'un haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun ELN ile barış görüşmelerinde garantör olması talebini kabul etti.

Kolombiya'nın ELN ile görüşme ve barış anlaşmalarında garantörlük teklifini kabul ettiklerini açıklayan Maduro "Kolombiya'nın topyekün barışı için yüce Tanrı adına en iyi niyetimizi ortaya koyacağız" dedi.

Petro Salı günü Maduro'ya müzakerelerde garantörlük teklif eden bir mektup göndermişti.

Maduro yaptığı açıklamada Venezuela'nın 1998-2013 yıllları arasındaki Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri - Halkın Ordusu (FARC-EP) arasında 2021 yılındaki barış görüşmelerine katıldığını hatırlattı. Bu görüşmeler 2016 yılında bir anlaşmayla sonuçlanacaktı.

Küba'nın başkenti Havana'da yapılacak ELN-Kolombiya arasındaki barış görüşmelerinde Venezuela'nın yanısıra Şili gibi bölge ülkeleri de garantörlük yapacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ELN üyeleri hakkındaki tutuklama kararlarını ve iade taleplerini askıya almıştı.