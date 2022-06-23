Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Venezuela hükümetiyle görüşmelere başladım

Kolombiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Gustavo Petro, seçim vaatlerinden biri olan Venezuela ile normalleştirme sözüne bağlı olarak, sınır faaliyetlerine yönelik ilk adımları atmaya başladı.

TeleSur'un haberine göre, Petro mal geçişine izin verilmeyen iki ülke arasındaki sınırları açmak için Venezuela hükümeti ile görüşmelere başladı. Neredeyse yedi yıldır kapalı olan sınırların, yeni düzenlemelerle açılması gündemde.

7 Ağustos'ta görevine başlayacak olan Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela hükümetiyle sınırları açmak ve sınırdaki insan haklarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için iletişim kurdum" dedi.

Maduro seçimlerin ardından Petro ve Márquez'i tebrik etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Pazar günü Petro'yu Kolombiya Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazandığı için tebrik etti.

Maduro sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Gustavo Petro ve Francia Márquez'i Kolombiya'daki Devlet Başkanlığı seçimlerinde elde edilen tarihi zaferden dolayı tebrik ediyorum. Demokrasi ve barışa giden yolu savunan Kolombiya halkının iradesi ortaya konmuş oldu. Artık bu kardeş ülke için yeni bir dönem ufukta görünüyor" dedi.