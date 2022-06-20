Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Bugün tüm dünya için tarihi bir gün

Kolombiya'da dün yapılan seçimlerde aşırı sağcı rakibi Rodolfo Hernandez'i yenen Gustavo Petro seçim galibiyetinin ardından açıklama yaptı. Ülkedeki ilk solcu devlet başkanı olan Petro, Kolombiya tarihi açısından bu seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Petro, "Bugün şüphesiz tarih bir gün, şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, Latin Amerika için ve dünya için yeni bir tarihtir. Çünkü burada 11 milyon erkek ve kadın seçmenle birlikte kuşkusuz bir değişimi başlattık" dedi.

Petro barış ve adalet çağrısı yaparak, "Bana ulusal bir anlaşmanın ne için olduğunu sorarlarsa, aile hayatını daha iyi bir yaşam haline getirecek reformlara olanak tanıyan, yaşlıların emekli maaşı alabileceği, gençlerin iyi bir üniversiteye sahip olabileceği büyük ulusal bir uzlaşma sağlamalarını söylerdim" diye konuştu.

ABD'yle konuşmanın zamanının geldiğini söyleyen Gustavo Petro, Amerika kıtasındaki tüm hükümetlere enerji dönüşümünü hızlandırmak için çağrı yaptı.