Solun adayı Gustavo Petro Kolombiya'da seçimleri kazandı

Sol ittifak Pacto Histórico'nun (Tarihi İttifak) adayı Gustavo Petro'nun, Kolombiya Devlet Başkanı olacağı kesinleşti. Kolombiya'nın bir sonraki devlet başkanı Petro olacak. Petro'nun karşısında aşırı sağcı müteahhit Rodolfo Hernandez aday olmuştu.

Kolombiya'da seçimler ilk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamaması üzerine ikinci tura kalmıştı. Seçimlerin ikinci turu 19 Haziran Pazar günü gerçekleşti.

Yeni seçilen Devlet Başkanı 7 Ağustos'ta dört yıllık bir dönem için göreve başlayacak. Seçim kampanyası boyunca Petro ülke genelinde yoksulluğu azaltmak kamucu kalkınma modelleri uygulayacağını vurguladı.