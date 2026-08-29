Venezuela ve ABD'den 65 milyar varillik petrol anlaşması: Rodriguez Trump'a 'en derin şükranlarını' sundu

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela’ya düzenlediği saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'in kaçırılması sonrası askeri, siyasi ve ekonomik anlamda "egemenlik" kurulan ülkenin başında bulunan Delcy Rodriguez yönetiminin aldığı kararlara yenisi ekleniyor.

Son dönemde ülkedeki deprem felaketi fırsat bilinerek ABD'nin yanı sıra İsrail ile dahi yeniden güçlü ilişkiler kurulmaya başlanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela ile petrol anlaşmasına varıldığını ve ülkenin 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD’ye geçtiğini açıkladı.

Trump: Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazlasına çıkarıyor

Anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini belirtti.

Anlaşmanın Amerikalı vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmayacağını savunan Trump, şunları kaydetti:

“Bu tarihî işlem, Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazlasına çıkarıyor, petrol arzımızı büyük ölçüde artırıyor ve uzun yıllar boyunca tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek. Aynı zamanda Venezuela’nın büyük başarı ve refaha doğru ilerlemesine katkıda bulunacak.”

Trump, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri de güçlendireceğini belirterek, “Bu işlem, Venezuela ile ABD arasında zaten gelişmekte olan ilişkileri çok daha güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Rodriguez doğruladı, ‘en derin teşekkürlerini’ sundu

Venezuela, ABD ile hidrokarbon endüstrisini "yeniden inşa etme" kılıfı altında tarihi bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Devlet televizyonu VTV'deki habere göre, Rodriguez, Trump'ın, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptıkları açıklamasını değerlendirdi.

Ülkenin devasa petrol rezervleri özel şirketlerin katılımına açılırken, yapılan resmi açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya dizilen övgüler dikkat çekti.

Anlaşmanın ikili ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu belirten yönetim; ABD Başkanı Donald Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ve ABD hükümetine desteklerinden ötürü "en derin şükranlarını" sundu.

ABD ile varılan mutabakat kapsamında Rodriguez, "65 milyar varillik kanıtlanmış potansiyel, 100 milyar doların üzerinde yatırım ve devlete 209 milyar dolardan fazla vergi geliri" getirecek 17 stratejik sahanın geliştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Rodriguez, tarihi petrol anlaşmasının, dünyada kanıtlanmış en büyük ham petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın hidrokarbon sanayisini geliştirmeye dönük "stratejik altyapısının ihyası ve yeniden inşasına yönelik kayda değer bir yatırım akışı" sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Söz konusu yatırımların önemine değinen Rodriguez, "Bu yatırımlar yalnızca sanayimizin ihyasına ve modernizasyonuna değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine, yarımküremizin enerji güvenliğine ve uluslararası piyasalarda daha büyük bir denge sağlanmasına katkıda bulunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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