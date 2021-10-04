Venezuela Kolombiya sınırını yeniden açıyor

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Venezuela'nın Kolombiya sınırını Salı gününden itibaren ticaret için yeniden açacağını söyledi.

Venezuela, Kolombiya Hükümetinin ve ABD'nin fonladığı silahlı grupların provokasyon girişimlerini takiben Şubat 2019'da Kolombiya sınırını kapatarak sınır ticaretini kısıtlamıştı. Venezuela makamları, iki ülke arasındaki ana sınır geçişlerinden biri olan Simon Bolivar köprüsünü, üzerinde "Barış istiyoruz" yazan nakliye konteynırlarıyla kapatmıştı.

Rodríguez yaptığı açıklamada, ticari mal taşıyan kamyonların sınır yeniden açıldığında iki ülke arasında serbestçe seyahat edebileceğini söyledi.