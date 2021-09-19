Veliefendi'deki at yarışında ölüm

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu sırasında yaşanan kaza sonucunda 23 yaşındaki Macar binici Eszter Jeles yaşamını yitirdi.

Sözcü'nün aktardığına göre, 1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresine gelindiğinde, Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi. Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı. Kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşamını yitirdi.