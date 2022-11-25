Veli toplantısına sure ve hadisli davet

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Gaziler Anadolu Lisesi'nde veliler okuldaki toplantıya sure ve hadisli davetiyeler ile çağrıldı. Müdür İbrahim Hayrullah Erdem imzası taşıyan davetiyelerde 'Tahrim Suresi 6. ayet' olan "Ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun" ile 'Hadis-i Şerif'ten "Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz" ifadeleri yer aldı.

Halk TV'den Eda Narin'in haberine göre; sure ve hadisin ardından veliler "Öğrencinizin eğitim-öğretim durumunu görüşmek üzere 26 Kasım 2022 Cumartesi günü 13.00'de yapacağımız veli toplantısına sizleri bekliyoruz. Katılmanızı ve gerekli duyarlılığı göstermenizi rica ederim" ifadeleriyle toplantıya çağrıldı. İşte o davetiye: Davetiyeye ilişkin bilgi veren okul idaresine yakın bir kaynak, müdür İbrahim Hayrullah Erdem'in davetiyeyi 'ciddi ve caydırıcı' olması amacıyla yaptığını belirtti. Kaynak, okul idaresinin öğrencilerin; veli toplantısı davetiyelerinde sure ve hadis olursa yere atmayacağı düşüncesiyle hareket ettiğini öne sürdü. Kaynak, "Müdürün aklına gayrimüslim öğrencilerin olacağı gelmedi" dedi. Haber Diyanet'in 2023 bütçe teklifi açıklandı: Yüzde 56,6 oranında artış