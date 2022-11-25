Diyanet'in 2023 bütçe teklifi açıklandı: Yüzde 56,6 oranında artış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının yüzde 56,6’lık artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı kesin hesap gideri 13 milyar 39 milyon 381 bin lira olduğunu ifade eden Oktay, 2022 yılı ödeneğinin 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının ise yüzde 56,6 oranında artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörüldüğünü söyledi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın harcamasının 2021 yılı kesin hesabına göre 3 milyar 653 milyon 795 bin lira olarak gerçekleştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İletişim Başkanlığı için 2023 yılında toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü söyledi.

Oktay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın 2022 yılı ödeneğinin 5 milyar 176 milyon 92 bin lira olduğunu belirten Oktay, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü dile getirdi.