İstanbul'da en yüksek bütçe Esenyurt Belediyesi'ne

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı meclis toplantısında ilçe belediyelerinin 2023 yılı mali bütçeleri görüşüldü.

İstanbul’da en yüksek bütçeli ilçe belediyesi 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi olurken Adalar Belediyesi en düşük bütçeli belediye oldu.

İBB Meclisi, Kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonunda Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında, ilçe belediyelerinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Esenyurt Belediyesi 3 milyar 370 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediye olurken 107 milyon lira bütçeli Adalar Belediyesi İstanbul’daki en düşük bütçeli belediye oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyelerinin bütçeleri şöyle: