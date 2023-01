Veli Ağbaba: Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur, ama son karar altılı masanın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Her CHP’linin adayı, partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunu her platformda söylüyoruz. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama son karar altılı masanındır” açıklamasını yaptı.

'Bunu her platformda söylüyoruz, adayımız Kılıçdaroğlu'

Ağbaba'nın açıklaması şu şekilde:

“Süreç, altılı masanın istediği şekilde devam ediyor. Öncelikle anayasa ile ilgili, altı partinin uzlaştığı bir paket açıklandı. Önümüzdeki günlerde, yol haritası ve hükümet programı açıklanacak. Ülke nasıl yönetilir bununla ilgili açıklama yapılacak. Altılı masa kurulduğu günden bugüne de bunları açıklayacağını ifade ediyor. AK Partili yetkililer ve troller kriz çıkartmaya ve altılı masa karıştırmaya çalışıyorlar.

Altılı masada takvim harfiyen işlemeye devam ediyor. Aday süreci altılı masanın, altı liderin vereceği kararla ortaya çıkacak. Bu iradeye sahip olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ama tabii ki her Cumhuriyet Halk Partilinin adayı, partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunu her platformda söylüyoruz. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama son karar altılı masanındır.” (ANKA)