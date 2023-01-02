'Aslı Baykal AKP'den vekil olmak istedi' iddiası: Talep ettiği kent dikkat çekti

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın, AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini duydum. Ama pek kabul görmemiş bu öneri" dedi.

Baykal'ın istediği öne sürülen kent, babası Deniz Baykal'ın CHP'den yıllardır vekil olarak seçildiği kent.

Bursalı, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Ama durun bakalım, AKP burada bir yarar görürse birinci sıra değil ama seçilebilecek bir sıra önerebilir. Bilmiyoruz.

Aslı Baykal buna zemin hazırladı biliyoruz. CHP’de üyeymiş, istifa etti. CHP’yi ağır suçlayarak.. Arkasından 'yerli ve milli', yani AKP’nin sloganın yanında olduğunu açıkladı..

CHP ve Türkiye’de siyasete 'ağır damgalar vurmuş büyük bir politikacının kızı' olarak böyle sıradan bir profesörlükle hayatını sürdürecek değil tabii ki! Parti de kurar, milyonları peşine takar, olmadı AKP’ye de girer milletvekili olur.

Evet milletvekili olmak bir geleneği sürdürmek açısından önemli."