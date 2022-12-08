Aslı Baykal'ın başına geçmek istediği partiyi yazdı

Son dönemde CHP'ye yönelik eleştirileri ve ardından istifasıyla gündem olan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi.

Odatv'den Hürrem Elmasçı, "Aslı Hanım için Ak Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Hiç öyle değil demek isterdim ama Ankara’da siyasi taktikler hiç bitmez" derken, "Şöyle ki… Deniliyor ki, 'Aslı Hanım DSP başına geçecek!' Ben de tabii ki sordum, 'etkisiz DSP başına niçin geçsin ki?' Meğerse konu başla imiş çocuklar. Aslı Baykal’ın hesabı şuymuş, 2023 seçiminde Cumhur İttifakı yanında yer alıp, mecliste grup kuracak kadar milletvekili almak istiyormuş! Olur mu bilmem. Ama CHP içindeki çok insanın kafasını karıştıracaktır" ifadesini kullandı.

Elmasçı, yazısını şöyle sonlandırdı:

"Hiç kusura bakmasın Kılıçdaroğlu, ekibi liberaller sağcıların sözünü çok dinleyip CHP tabanını küstürmek için elinde geleni yaptığını kimsenin görmediğini mi sanıyor? “Evdeki bulgurdan” olacağını kimse söylemiyor mu CHP genel başkanına?

CHP genel merkezinde neler olduğunu da yazmak istiyorum; koltuğunu korumak ve koltuk sahibi olmak isteyenler sanki Kılıçdaroğlu’nu kandırıyor gibi…"