EYT düzenlemesine 'yaş' sınırı geliyor

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalarda sona gelindiği belirtilirken, düzenlemenin son halinde yaş sınırının olacağı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 50-52 yaş sınırıyla EYT’lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu rakamın 48-50’ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili kesin karar ise bakanlar toplantısında verilecek ve Erdoğan tarafından açıklanacak.

değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.