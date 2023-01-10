Vekillerin Meclis'te koltukları var, kendileri yok

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkan vekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle söz alarak, "Kelimelerin en büyük kullanıcısı gazeteciler, her mecrada çalışan gazetecilerimizin de bu 10 Ocak'ta, onlara ait bu özel günde de günlerini tebrik ediyorum ve görevlerini en güzel şekilde yapmalarıyla alakalı da tüm desteğimizin onların arkasında olduğunu belirtiyorum" dedi.

İYİP Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesleğin zor şartlarına rağmen, mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini icra eden tüm bağımsız gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Demokrasilerin temel kaidesi, özgür düşünce ve bağımsız medyadır. 20 yıldır ülkemizde basın-yayın organları sistemli olarak siyasi iktidar tarafından tahrip edilmiştir. Basın, halkın tarafsız haber alma iradesinden koparılmış, iktidar partisinin propaganda mekanizmasına dönüştürülmüştür" diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Muhammet Levent Bülbül, "Ülkemizin her yerinde zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin doğru, güvenilir ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla haber alma ve bilgi edinme hususunda milletimizin gözü ve kulağı olan, yerel ve ulusal basınımızda faaliyet gösteren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, şehit edilen gazetecilerimizi de ayrıca rahmetle ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise "Bugün sadece çalışan gazetecileri değil, çalışamayan, işsiz bırakılan, çalışan ama tazminat davalarıyla, ceza davalarıyla boğuşan tüm gazetecilerin gününü kutluyoruz. Çok değil, en fazla 6 ay sonra sansürle, davayla, işsizleştirmeyle burun buruna olan tüm gazeteciler için basın özgürlüğünün tam anlamıyla içinin doldurulacağı bir dönem başlayacak. Göreve geldiğimizde gazeteler, televizyonlar rahat olsun, onları yandaşlaştırmayacağız, ayrıştırmayacağız, bazılarını şeytanlaştırmayacağız." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi.

'Toplantı yeter sayısı bulunamadı'

Meclis Başkan Vekili Nimettullan Erdoğmuş, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için birleşimi kapattı.