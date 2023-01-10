EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e ne zaman gelecek?

EYT'den 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması beklenirken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olabilecek. EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

2023 yılının ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı sonrası kameralar karşısına geçen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yılın sonunda EYT düzenlemesini duyurduk. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz."

AKP grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, “Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler” denildi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

EYT kimleri kapsıyor?

Teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılacak.

EYT başvuru şartları neler?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi EYT'lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).