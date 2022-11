Vekiller gitmeyince TBMM Genel Kurulu kapandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda toplandı. Grup önerileri görüşmeleri sırasında muhalefetin toplantı yeter sayısı istemesi üzerine gerekli sayı bulunamadı ve TBMM Genel Kurulu kapandı.

Grup önerileri görüşmeleri öncesindeyse Grup Başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DHA'nın haberine göre İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, OECD'nin son günlerde açıkladığı bir rapora dikkat çekerek, "O rapora bakıyorsunuz, OECD ülkeleri içerisinde çalışma saati açısından Türkiye, bireysel çalışma saati açısından insanların en fazla çalıştığı ülke yani işçinin çok fazla çalıştığı bir ülke fakat kazanç açısından son sıradayız OECD ülkeleri açısından. Şimdi, burada da enteresan durum var, çok çalışıyorsunuz fakat az kazanıyorsunuz. Yine, 27 Avrupa ülkesi arasında Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücretin olduğu ülke Türkiye yani AK Parti politikalarının oluşturduğu Türkiye ekonomisi alım gücünün olmadığı, alım gücünün düştüğü bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise sözleşmeli erlerin sorunlarını gündeme taşıyarak, "Sözleşmeli erlere yönelik ciddi bir haksızlık var. Bu kapsamda çalışan 30 bin kişi bulunuyor. 10 bin TL civarında maaş alıyorlar ancak yedi yıl sonra kamuya yerleşme sözleri verilerek kanun çıkarılmış olmasına rağmen bu haktan mahrum bırakılıyor. Bu konuda düzenlemenin bir an önce yapılması lazım. Kanun var, ilgili mevzuat çalışmasının yapılması ve bu millet için, bu ülke için canını feda etmeye her an hazır olan bu arkadaşlarımıza yapılan bu haksızlığın giderilmesi gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İYİP'in Grup önerisinin görüşmeleri sırasında, muhalefetin toplantı yeter sayısı istemesi üzerine gerekli sayı bulunamadı. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi kapattı.