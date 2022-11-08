Bakan Nebati'ye 'konut dolandırıcılığı' hakkında soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, ‘Konut dolandırıcılığı’ hakkında Mali Suçlar Kurulu’na (MASAK) verdiği dilekçenin cevaplanmaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye soru önergesi yöneltti. Hamzaçebi, “MASAK’a yapılan başvurunun ardından kaç firma, kişi hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır” diye sordu.

Hamzaçebi, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hamzaçebi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Maketten konut satışı’, ‘kampanyalı konut satışı’, ‘ön ödemeli konut satışı’ gibi farklı tanımlarla anılan ancak 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun öngördüğü şartlar yerine getirilmeden birbirine benzer yöntemlerle tüketicilere satış yapıldıktan ve paralar alındıktan sonra konutların teslim edilmemesi şeklinde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarından başta İstanbul’un Esenyurt, Kadıköy (Fikirtepe) ve Tuzla ilçeleri olmak üzere tüm Türkiye’de yaklaşık olarak 100 bin kişi mağdur olmuştur.

'TBMM'de defalarca gündeme getirilmiştir'

Söz konusu dolandırıcılık olayları 2020 yılından itibaren tarafımızca TBMM’de defalarca gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda Soru Önergesi ve Meclis Araştırma Önergesi verilmiş, basın toplantıları düzenlenmiş, gündem dışı konuşmalar ve doğrudan gündeme alma önergeleriyle konu TBMM Genel Kurulunun ve iktidarın dikkatlerine sunulmuş olsa da mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunları bugüne kadar çözülmemiştir.

'Yapılan işlemler hakkında cevap verilmemiştir'

Konunun gündeme getirilmesi için yapılan çalışmalarda dolandırıcılığın kara para aklama suçunu da içeriyor olması şüphesiyle tarafımdan Bakanlığınız Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) 10 Temmuz 2020 tarihinde bir başvuru yapılmıştır. Ne var ki bu başvurunun da bugüne kadar somut bir sonucu elde edilememiştir. Bana bu konuda yapılan işlemler hakkında yazılı bir cevap verilmemiştir. MASAK’la uzun zaman önce yaptığım şifahi görüşmede raporun bitirilmekte olduğu ifade edilmiş ancak sonrasında bir bilgilendirme yapılmamıştır."

Nebati'ye soru önergesi

Hamzaçebi, Nebati’ye şu soruları yöneltti: