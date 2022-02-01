Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Vedat Türkali anısına, doğduğu şehir Samsun'da Atakum Belediyesi ve Yedi Renk Kültür Sanat Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri' için başvurular başladı.

Roman, öykü, şiir, çeviri kurmaca eser ve ilk roman olmak üzere beş kategorideki edebiyat ödüllerine son başvuru tarihi 28 Şubat olarak duyuruldu.

Juri üyeliklerini ise Doğan Hızlan, Deniz Türkali, Ethem Baran, Fuat Sevimay, Kemal Varol, Nedim Gürsel, Sevin Okyay, Şükrü Erbaş, Yavuz Ekinci ve Zülfü Livaneli'nin yapacağı açıklandı.