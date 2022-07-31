VEDAŞ’ta işçilerin dayanışması karşılık buldu: Patron taleplerin değerlendirileceğini söyledi

Aldıkları düşük maaş ve yaşadıkları hak gasplarına karşı mücadele etmek için PE VEDAŞ İşçileri Komitesinde bir araya gelen işçiler, taleplerini Bitlis, Muş ve Hakkâri’de VEDAŞ müdürlüklerine iletmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından yemek, yol ve Ekat ücretleri konusundaki taleplerin karşılanacağı belirtilmiş ancak işçiler bununla sınırlı kalacak bir iyileşmeyi kabul etmeyeceklerini söylemişlerdi.

Bugün bazı il ve işletme müdürleri işçilerle görüşmeler yaparak, taleplerin görüşülmesi için bir komisyon kurulduğunu, yapılan değerlendirme sonrasında işçilerle yeniden bir araya gelerek sonuçların paylaşılacağını ve sürecin olumlu sonuçlanacağını düşündüklerini iletti.

Görüşmeler sırasında işçiler, asla geri adım atılmayacak taleplerinin en başta maaş iyileştirmesi ve VEDAŞ bünyesine geçmek olduğunu belirterek, bunlarda adım atılmadıkça başlattıkları mücadeleye devam edeceklerini, kurulan bu diyalog ortamını önemsediklerini ancak kendilerine cevap verilmesi için 1 hafta süre tanıyacaklarını ilettiler.

Uzun süredir taleplerini çeşitli yollardan VEDAŞ’a duyurmaya çalışan işçiler, bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemediklerini, bazı arkadaşlarının geçtiğimiz günlerde üstü kapalı tehditlere maruz kaldığını belirterek, “Biz hukuksuz hiçbir şey yapmıyoruz, buranın iklim koşullarında ve kelle koltukta çalışırken, en azından evimizi geçindirecek bir ücrete, kafamızın biraz olsun rahat edeceği haklara sahip olmak istiyoruz” dediler. Bu konuda da, nerede olursa olsun herhangi bir arkadaşları haksızlıkla karşılaşırsa, ortaya çıkan bu birlikteliğin bunun karşısında duracağını, bundan sonra her başlıkta işçilerin birlik ve dayanışma içinde olacaklarını belirttiler.

Şirket ile yapılan görüşmeler sonrasında kendi aralarında da değerlendirme yapan VEDAŞ işçileri, kurulan komisyonun cevap vermesi için 1 hafta süre tanımaya, önümüzdeki Perşembe gününe kadar cevap gelmediği taktirde, Cuma günü eylemlilik sürecine geçilmesine karar verdiler.

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