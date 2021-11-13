TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, 'Vedalaşmaya değil taraf olmaya çağırıyoruz' manşetiyle okuyucularına veda etti.

"Boyun Eğme gazetesi, okuyucularına bugün itibariyle veda ediyor. Bu bir son değil, daha iyisi ve etkilisi için bir dönüşüm anlamına geliyor" denilen manşet yazısında, "Ekmek ve memleket kavgasının güncel ihtiyaçları doğrultusunda, daha etkili ve yaygın araçlarla mücadelemizi güçlendireceğiz" ifadesi kullanıldı.

Boyun Eğme'nin manşeti şöyle:

Memlekette bir ezberdir. Kötüden yana ne varsa cümleye “tarafsızlık” diye başlar. Sokak ortasında kadınların canına kıyan caniler de fabrikalarda işçinin alın terini üç otuza pazarlayanlar da her şeyden önce tarafsızlardır güya.

Sahi mümkün müdür böylesi bir şey?

Hem her türlü kötülüğün parçası hem de tarafsız olmak gerçekçi midir?

Boyun Eğme gazetesi ilk günden bu yana hep aynı şeyi tekrarladı. Üstelik tekrarlamakla yetinmedi, örgütledi, büyüttü ve daha gerçek kılmak için çabaladı. Patronlar bir tarafta, emekçiler ise diğer taraftaydı çünkü bizler için.

Okuyucuya ulaştığı ilk günden bu yana hep taraf oldu Boyun Eğme. Sömürüye karşı emekten, patrona karşı işçiden, gericiliğe karşı aydınlıktan, emperyalizme karşı yurtseverlikten yana taraftık çünkü.

Bir gazeteden anladığımız esasında buydu. Boyun Eğme o yüzden “patronların esnesindeyiz” diyen işçilerin kavgasında oldu. Mücadele eden, dayanışan kadınların sesi; barınamayan öğrencilerin isyanı oldu.

Boyun Eğme gazetesi, okuyucularına bugün itibariyle veda ediyor. Bu bir son değil, daha iyisi ve etkilisi için bir dönüşüm anlamına geliyor. Ekmek ve memleket kavgasının güncel ihtiyaçları doğrultusunda, daha etkili ve yaygın araçlarla mücadelemizi güçlendireceğiz. TKP’nin Sesi, soL Haber Portalı ve soL TV, bu mücadelenin en önemli araçları olmaya devam edecekler.

Boyun Eğme’ye katkı sunan, okuyan, işyerlerine, okullara ve mahallelere ulaştıran herkese teşekkür ederek daha ileri bir mevzide buluşmak üzere aynı temenniyi tekrar ediyoruz:

Boyun eğmeyen emekçilerin bu düzeni değiştirdiği günleri manşetimize taşımak dileğiyle!