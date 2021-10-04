Vatikan'ın aşı kararının ardından aşı karşıtı korumalar istifa etti

Üç İsviçreli Muhafız törensel Vatikan kuvvetinden istifa etti. Olay Vatikan'ın askerlere herhangi bir dini muafiyet olmaksızın Covid-19'a karşı aşı olmalarını emrettikten sonra meydana geldi.

Diğer Vatikan personeli ve ziyaretçileri, Yeşil Geçiş statülerini korumak için düzenli Covid-19 testlerinden geçme seçeneğine sahipken, Papalığın kolluk kuvvetleri olan tüm İsviçreli Muhafızlara aşı olmaları emredildi.

Muhafızların aşı karşıtı üç üyesiyse, gönüllü olarak 'kolordudan' ayrılarak bu isteğe uymamayı seçti.

İsviçre'ye geri gönderilen üç personelin yanı sıra, en az üç kişi daha aşı yaptırmayı kabul etmelerine karşın aşılarını olmadıkları için aktif görevden uzaklaştırıldı.

İsviçreli Muhafızlar, üç renkli Rönesans tarzı üniformaları ve papanın kişisel korumaları ile tanınan tören birimi olarak hizmet veren 135 kişilik, tamamı erkek İsviçreli askerlerden oluşan bir kolordudur.

1 Ekim'den bu yana Vatikan'da geçerli sağlık sertifikası olarak İtalya ve diğer AB ülkelerinde kullanılan Yeşil Geçiş kullanılıyor. Ancak söz konusu sağlık sertifikası “ayin için kesinlikle gerekli olan süre boyunca” ayine katılmaya özel olarak davet edilenler dışında hiçbir dini muafiyet taşımıyor.

Katolik yobazların aşı karşıtı bahanesi: Kürtaj edilen fetüslerden yapılıyor

Aşılamaya dini gerekçelerle karşı çıkan Katolik köktendinciler, Covid-19'a karşı çalışmalarda onlarca yıl önce kürtaj yaptırılan fetüslerden alınan hücrelerin kullanıldığı araştırmalardan faydalanıldığını iddia ediyorlar.

Roman Curia'nın dokuz cemaatinin en eskisi olan İnanç Doktrini Cemaati, geçen yıl ancak başka bir seçenek olmadığı sürece, aşıları yaptırmanın ahlaki olarak kabul edilebilir olduğunu açıkladı.

Katolik Kilisesi'nin resmi "biyoetik akademisi" olan Papalık Yaşam Akademisi, aşılamanın “ahlaki bir sorumluluğu” olduğunu savunsa da, aşıyı tüm Katolikler için zorunlu kılacak kadar ileri gitmedi. Karar Papa Francis'e bırakıldı.