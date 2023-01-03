'Vatansever bürokratlar anlattı... Soylu'nun elindeki bu arşiv Erdoğan'ı korkutuyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel bir istihbarat birimi kurduğunu, herkesi izlediğini iddia etti, “Soylu'nun elindeki bu arşiv Erdoğan'ı korkutuyor'' dedi.

Özdağ, Sözcü'den Başak Kaya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bakan Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma istihbarat içinde özel yapılandırma oluşturdu, sadece muhalefeti değil iktidar milletvekilleri ve bakanları da izliyor. Vatansever bürokratlar bana bu sistemi anlattılar. Kişinin takip edildiği, görüntüsünün çekildiği, mobeseler, otel kayıtları, banka hesapları, WhatsApp görüşmelerinin nasıl izlendiğini anlattılar. Bu arşiv Erdoğan'ı korkutuyor. Soylu'ya karşı etkili bir dışlama gerçekleşmedi. Bu Soylu'nun arşivinden kaynaklanıyor. AKP milletvekilleri de korkuyor.”