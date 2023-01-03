Sinan Ateş cinayetine ilişkin çok konuşulacak olay: Milletvekilinin evinde gözaltı!

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın YouTube'daki "Bi de bunu izle" programına katılan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu listesinden adı silinen Ufuk Köktürk'ün gözaltına alınmasının nedenine ilişkin konuşan Demirağ şunları söyledi: "MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk niçin gözaltında? Ufuk Köktürk'ün eşinin hesabından zanlılara 97 bin TL'lik bir havale var. Polis soruşturmayı yürütürken zanlıların hareketlerini, görüşmelerini inceliyor. Hesapta soy adı 'Köktürk' olan bir kadın var. Soruyorlar. 'Eşim bana talimat verdi ben de gönderdim' diyor. Bunun üzerine Ufuk Köktürk şu anda gözaltında."

Demirağ ayrıca şüphelilerden birinin MHP'li bir milletvekilinin evinden gözaltına alındığı belirtirken, şunları dile getirdi:

"Tetikçilerden, zanlılardan bir tanesini Citroen marka arabasıyla Gölbaşı'na bırakıyor. Sonra adı geçen milletvekilinin evine gidiyor. Tabii polisler de kameralardan takip ediyorlar o aracı ve o eve gidiyorlar. Milletvekili 'benim dokunulmazlığım var' diyor. Ama söylüyorlar ve alıyorlar. Fakat hemen yukarıdan bir talimat geliyor ve savcının talimatıyla da serbest bırakılıyor. Bunu Ankara'da bilmeyen yok. Ankara Adliyesi bununla çalkalanıyor... Bu işin basit bir vaka gibi kapatılması için de Ankara polisine bir baskı var. Siyasi boyutuna girerse birçok kişi yanacak çünkü..."