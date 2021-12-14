'Vatandaşın dolar mevduat hesaplarına el konulabileceği endişesi yaratır, sakın ha'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomik krize dair açıklamada bulundu.

Akşener, Erdoğan'ın faizle ilgili 'Nas' dediğini, bunun dini bir tarif olduğunu, şimdi de Çin tarifine geçildiğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Nebati'nin "inşallah, maşallah" dediğini belirten Akşener, temenni ederek ekonominin canlandırılamayacağını dile getirdi, bu sözlerin ciddiyetsizlik olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bir devlet krizi yaşadığını söyleyen Akşener, İzzet Özgenç'in "ekonomik OHAL" iddiasına dair de açıklamada bulundu.

Akşener, "İzzet Hoca'nın tarifine bakarsak sermaye kontrolünden başlayarak bankaların dolar mevduat hesaplarına yani vatandaşların hesaplarına el konulabileceği endişesi yaratır, bu Türkiye için çok çok zor duruma neden olur, iflas etmesine neden olur. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın" dedi.