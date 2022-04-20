Vatandaşa OGS kazığı: 40 dolar iade edilmeyecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren köprü ve otoyol gişelerinde Otomatik Geçiş Sistemi'ni (OGS) kaldırdı. Artık sadece HGS kullanılacak.

Vatandaşlardan bazıları cihazı alırken 40 dolar bazıları 55 TL ile 120 TL arasında ödeme yaptıklarını söylüyor.

Bu konudaki kafa karışıklığı sürerken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, OGS cihazı alanların bankalara ödediği depozito ücretinin iade edilip edilmeyeceği hakkında bilgi istedi. Bulut, OGS ile HGS arasındaki fiyat farkının geri ödenip ödenmeyeceğini de sordu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Karaismailoğlu önergeye verdiği yanıtta, "OGS cihazı yerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği için OGS cihazı alınırken ödenen cihaz bedeli ile OGS-HGS ürünleri arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecektir" dedi.

Karaismailoğlu, hesap açılışı sırasında alınan depozitonun ise iade edileceğini belirtti. Karaismailoğlu, OGS hesaplarında kalan bakiye ile ilgili de, OGS cihazının iptal tarihi öncesindeki tarihlere ait OGS geçişlerinin hesaptaki bakiyeden tahsil edildikten sonra iade işlemi yapılacağını ifade etti.

Yanıtı değerlendiren CHP’li Bulut, OGS için ödenin depozitoların toplam büyüklüğünün 700 milyon lirayı aştığına işaret ederek şunları söyledi:

“Göz göre göre vatandaşı kazıkladılar. Paranın üzerine konmak için kelime oyunlarına başladılar. Vatandaştan depozito ücreti adı altına para topladılar şimdi de bize verdikleri yanıtta depozitonun adı cihaz bedeli oldu. İktidar, yüz binlerce vatandaşı mağdur etti.”