Çanakkale Köprüsü'nden kimse geçmeyince AKP'den deniz ulaşımına büyük zam!

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden geçiş sayıları oldukça düşük kalırken, yurttaşlar yüksek fiyat nedeniyle deniz ulaşımını kullanmaya devam etmişti.

Yeni yıla girerken yapılan yüzde 30 zamma rağmen deniz ulaşımı köprüden çok daha uygun olunca halkı köprüye yönlendirmek isteyen iktidar, deniz ulaşımına bir zam daha yaptırdı.

Çanakkale yerel basınında yer alan haberlere göre, yılbaşından bu yana yapılan zam yüzde 75'i bulurken, gelen son zammın ardından 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL'den. 400 TL'ye yükseltildi.

Köprü açılınca seferleri azaltmıştı

GESTAŞ tarafından Çanakkale Boğaz hattını oluşturan Eceabat-Çanakkale, Kilitbahir-Çanakkale ve Lapseki-Gelibolu feribotlarının sefer sayıları, köprü açılışının hemen ardından büyük oranda azaltılmış, bu karar tepki çekmişti.

Köprünün halka günlük maliyeti ne?

Günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden günlük geçişler verilen garantinin yarısına bile ulaşmamıştı.

Köprü her geçen gün yurttaşların sırtında bir maliyet kamburu haline gelirken, Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 27 Mart'ta yalnızca 6 bin aracın geçtiğini duyurmuş ve bir gün için ortaya çıkan maliyeti şu şekilde açıklamıştı:

"Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçmiş.

Günlük garanti 45 bin.

39 bin eksik geçişin parasını biz ödedik.

Yani araç başına 15 euro x 16.30 TL = 244.50 TL.

39 bin araç için 244.50 TL x 39 bin = 9.535.500 TL.

Bir günde 9,5 milyon TL!

Sonra da sayılara takılmayın diyorlar."