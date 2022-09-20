'Vatandaşa 0,99 faizle konut kredisi verilecek, ciddi bir zam gelecek'

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Gazete Durum'dan Deniz Dalgıç'a açıklamada bulundu.

"Krediler şu an durmuş vaziyette. Birincisi, hükümet kredi musluklarını sonuna kadar açacak" diyen Babuşcu, "Ticari kesime yüzde 12 faizli kredi verecek. Bireyler düşük 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek. İkinci olarak, maaş zamları konusunda bir hamle yapılmasını bekliyorum. Ocak ayında maaş zamları enflasyon oranının üzerinde yapılacak. Ciddi bir zam söz konusu olacak. Vatandaşın alım gücünü artırmaya çalışacaklar. Tamamen seçim yatırımı" ifadesini kullandı.

Sabit gelirlilerin ilk başta en azından cebine giren paranın biraz arttığını göreceğini belirten Babuşçu, "Daha sonra eriyip gittiğini de görecek. Ancak seçime kadar eriyip gittiğini görmeyebilir. Arttığını görür. Hükümet oy kazanabilir" ifadesini kullandı.