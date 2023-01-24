'Vatandaş kiloyla alışverişi unuttu'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçe pazarını ziyaret etti. Gürer dert yanan pazarcı esnafı vatandaşın alım gücünün düştüğünü, bu nedenle de satış yapamadıklarını söyledi. Gürer, "Çukurova ve Ereğli gibi üretim bölgeleri bir saat uzaklıkta Ulukışla ilçe pazarı dahi fiyatlar artışının etkisinde ve pazarda geçmiş yoğunluk yaşanmıyor. Köyden pazara gelişler de olabildiğince azalmış durumda" dedi.

Biberin kilosu 30 liraya çıktı

Geçen yıl 15 lira olan patlıcanının 25 liraya, 20 lira olan dolma biberin 30 liraya, 10 lira olan pırasanın 18 liraya, siyah turp kilosu 5 lira iken 10 liraya, siyah havuç 5 lira iken 10 liraya, kereviz kilosu 10 TL iken 25 TL, demeti 3 lira olan ıspanağın kilosunun kalitesine göre 10- 15 liraya çıktığını anlatan pazarcı esnafı maliyet artışları nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında artışın durmadığını söyledi. Pahalı ürünü nakliye de ekleyip pazara getirdiklerini, bazı ürünleri kâr eklemeden sattıklarını belirten esnaf etiketi gören vatandaşın ise çoğunlukla ya hiç almadan ya da alması gerekenin yarısını alarak pazardan ayrıldığını ifade etti. Bir hafta önce mevsim sebzesi satan bir esnafın zarar edip bu hafta pazara dahi gelemediğini anlattı.

'Hiç ürün alamadan pazardan ayrılanlar var'

Geçen yıl 5-6 liradan satılan karnabaharın 12 liraya, bir adet kıvırcık marulun 15 liraya, 5 lira olan turpun ise 15 liraya çıktığını söyleyen bir başka pazarcı esnafı ise "Maliyet artışlarının yanı sıra nakliye ücretlerindeki artışların da etkisiyle etiket fiyatları geçen yıla göre katlandı. Fiyatlar yüksek olunca da vatandaş pazara dahi çıkmaya korkar oldu. Eskiden 2 kilogram alan vatandaş şimdi 1 kilogram alıyor. Bir kilo olan yarım kilo hatta gramla alan var. Demet olarak 2 tane ürün alan vatandaş 1 tane alıyor, hatta hiç alamadan pazardan ayrılanlar da var" diye konuştu.

'Aldığımız fiyata satsak da elimizde kalıyor'

Ereğli ilçesinden Ulukışla’ya kasasını 50 liraya getirdiğini marulu bu hafta 90 liraya getirdiğini anlatan bir pazarcı esnafı ise “Bu ürünleri belirli bir fiyatın altında satmaya kalkarsam zarar ederim. En azından markete göre daha uygun fiyat ile satmaya çalışıyorum. Örneğin kıvırcık marulu 15 liradan aşağı satarsam zarardayım. Demeti terenin 2 buçuk lira, dereotu 3 lira, maydanoz 3 lira… Ama içinde bir kaç adet var. Parmak kalınlığında kaça satacağım ben, 3 lira deyince vatandaş alamıyor. Bunu 5 lira desem 5 lira buna verilir mi diyor. Maliyeti 3 lira, bu fiyatla satamıyorum. Biz bu ürünleri kasada çeşit olsun diye aldığımız fiyata satsak da elimizde kalıyor, alabilen sayısı çok az" şeklinde konuştu.

'Zorunlu ihtiyaç sayılacak bir kaç ürün dışında alışveriş yapılamıyor'

CHP'li Ömer Fethi Gürer ise "Vatandaş mevsiminde meyve ve sebze alamaz, tüketemez duruma geldi. Turp, karnabahar, ıspanak, havuç, pırasa, marul gibi ürünlerin yanına bile yaklaşılmıyor. Birden çok yurttaşın filesine baktım. Zorunlu ihtiyaç sayılacak bir kaç ürün dışında alışveriş dahi yapamamışlar. Eskiden pazara giden vatandaş, evine fileleri doldurarak giderdi. Şimdi ya tane ile ya da yarım kilo ihtiyaç olan ile alışveriş yapıyor. Salatalık ve domatesin 20 liranın üstünde olduğu bir ortamda dar gelirli vatandaş, emekli, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan nasıl geçinecek?" dedi.