'Vatandaş ısınmak için eski kıyafetlerini sobada yakıyor'

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana’da yoksul ailelerin kömür alamadığı için sokaktan topladıkları atıkları yakmaları” konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine Taşıdı.

Orhan Sümer, “Adana kış aylarında çoğunlukla sobaların yakıldığı bir şehir. 25 kiloluk bir torba kömür 300 liraya dayandı. Kömür fiyatlarındaki aşırı artış, yoksul vatandaşların başka seçeneklere yönelmesine neden oldu. Vatandaşlarımız sobalarda araba lastiği, plastik atık, tekstil malzemeleri ve seralardan arta kalan odun parçalarını eski kıyafetlerini toplayıp yakmaya başladı. Bu düzeni yaratan Saray iktidarı ne yazık ki milletin ne durumda olduğunu bildiği halde görmezden geliyor” dedi.

'Vatandaş bir torba kömür alamaz hale gelmiş durumda'

Orhan Sümer, "Yakacak fiyatlarının inanılmaz yükselişi nedeniyle, birçok aile büyük zorluk yaşıyor. Vatandaş bir torba kömür alamaz hale gelmiş durumda. Bu ailelerin içerisinde çocuğu okula giden, yeni doğmuş bebeği olan onlarcası bulunuyor. Millet yediğinden içtiğinden vazgeçti artık sadece temel ihtiyaç olan barınma ve ısınma sorununu halletmeye çalışıyor. Türkiye geneline bakıldığı zaman halen doğalgaz kullanımı olmayan ve evine kömür alamayan milyonlarca aile var. Yoksulluk sınırının otuz bin liraları zorladığı bir dönemde yapılan yardımlar milletin derdine derman olmuyor. Vatandaş neye elini uzatsa ateş pahası olduğunu biliyor" dedi.