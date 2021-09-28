Vartinis Katliamı davasında alay komutanı bir haftadır yakalanamadı

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova (Vartinis) beldesinde aynı aileden 7’si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği Vartinis Katliamı davasının 21 Eylül’de Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında, dönemin İlçe Jandarma Alay Komutanı Bülent Karaoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Ancak Karaoğlu bir haftadır yakalanmadı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kararı olumlu karşıladıklarını ancak yetersiz bulduklarını söyleyen Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, ancak adalet taleplerinin tam olarak karşılanmadığını söyledi. Sanık avukatının, duruşmadaki “Yaşanan olay vahşettir, fakat tek sorumlusu müvekkilim değildir” ifadelerini hatırlatan Karaçelik, “Avukatın beyanı sanığı bağlamaz ama orda böylesi bir cümle kullanılması, olayda sadece sanığın yer almadığını, sadece müvekkilinin emri ile gerçekleşebilecek bir olay olmayacağını gösteriyor. Bu da çok önemlidir. Çünkü 4-5 askeri birliğin katıldığı bir operasyon ve bu birliklerde birden fazla görev yapan komutan var. Dolayısıyla bunu sadece bir birliğin komutanlığını yapan bir kişiye indirgenmesi mantıklı değildir” dedi.

Karara rağmen Karaoğlu’nun halen yakalanmadığını belirten Karaçelik, etkin bir aramayla sanığın bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi. Karaçelik, “28 yıllık adalet mücadelesinin her aşamasında failler korundu. Bu olayda etkin bir soruşturma yapılmadı ve bu olay yıllara yayıldı. Biz ısrarla bir cezasızlık politikasının uygulandığını belirttik. Bu cezasızlık politikası gereği, bu katliamın failleri 20 yıldır korundu ama gelinen aşamada adalet mücadelemizde ısrarcı olduk. Adalet mücadelemiz gerilemek yerine daha da şiddetlenecek ve artacaktır” şeklinde konuştu.