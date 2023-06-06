Varlık Fonu'nun borcu 4 yılda yüzde 550 arttı

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kısa vadeli dış borç verilerine göre vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 2023 ilk çeyrek sonu itibariyle yeni tarihi zirvesine çıkarak 203,3 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Türkiye’nin kısa vadeli 200 milyar dolarlık borç ödemesinin de gündeme gelmesi ile “Varlık Fonu şirketlerini mi satacaklar?” sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.

HalkTV'den Bora Erdin'in haberine göre, 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun 2017’de uzun vadeli borcu 3 milyon 707 bin TL’ydi. Fonun borcu 4 yılda yüzde 550 arttı. Fonun 2017’de kısa vadeli borçları 5 milyon 986 bin TL iken 2021’de 24 milyon 36 bin TL’ye yükseldi.

Kârı büyük oranda düştü

Bağımsız denetim raporlarına göre, Türkiye Varlık Fonu ve bağlı ortaklıklarının kârı yıllar içinde yok oldu. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablosunda fonun kârı 10 milyon 748 bin TL iken 2021’de 2 milyon TL’ye kadar düştü. Kurumun 2017’deki finansal tablolarında kârı 7 milyon 375 bin TL kaydedildi. 2018’de kârı iki kata yakın arttı.

2019’da ise 13,8 milyon kar 4,9 milyona geriledi. 2020’de yeninde kara geçen fonun kârı 2021’de ise yok oldu. 2017’deki 7 milyon TL kar yazan fonun kârı İstanbul’da 3+1 ev alınamayan 2,8 milyon TL’ye geriledi.

Türkiye varlık fonu ve bağlı ortaklıklarının kârı: