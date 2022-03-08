Varlık fonunda nedeni anlaşılamayan taşınmaz hareketliliği

Resmi Gazete'de bugün Varlık Fonuna taşınmaz devir ve geri alınmasına ilişkin bir Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1.Maddesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Balıkesir, Denizli ve İzmir İllerindeki özellikleri aşağıdaki çizelgede gösterilen yaklaşık 123 bin metrekare büyüklüğündeki 7 taşınmazı Varlık Fonu'na devredildi.

Kararın 2. Maddesiyle de özellikleri aşağıdaki listede gösterilen Hazine mülkiyetindeki 134 bin metrekare büyüklüğündeki 5 taşınmazı Varlık Fonu'ndan alınıp Hazine'ye devredildi. Bu taşınmazlar 24 Ocak 2017 günlü 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Varlık Fonu'na devredilmişti.