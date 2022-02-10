Türkiye Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına sermaye aktarımı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), geçen sene lirada gerçekleşen değer kaybının ardından bankaların bilançolarını güçlendirmek için Halkbank, Vakıfbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) sermaye aktarımı konusunda kredi sağlayacağını duyurdu.

Bloomberg’in haberine göre, Halkbank ve Vakıfbank’ın çoğunluk hisselerine sahip olan TVF, her bir bankaya 13,4 milyar lira sermaye artırımına gidecek.

Vakıfbank ve Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptıkları açıklamalarla 13,4 milyar liralık sermaye artırımı kararlarını duyurdu. Ziraat Bankası’nın da yönetim kurulu kararı alarak sermaye artırımını açıklaması bekleniyor. Böylece son üç yılda kamu bankalarına üçüncü kez sermaye artışı yapılmış oldu.

Vakıfbank ve Halkbank açıklamalarında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının iki bankanın da hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemiyle satılmasının planlandığı yer aldı.

Halkbank, sermaye artırımından elde edilecek geliri şirketlere kredi vermek için kullanacağını açıkladı. Halkbank açıklamasında, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primlerinin ise, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacağı kaydedildi.

Vakıfbank, "küresel piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen varlık bozulmalarına karşı" sermayeyi güçlendirmeyi ve gelecekteki büyüme için ek kapasite yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Açıklanan raporda, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verildiği bilgisi de yer aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1 milyar 500 milyon TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldı.

TVF'nin 2019 ve 2020’de de devlet bankalarını desteklemek için 6,7 milyar dolar yardımda bulunduğu ifade ediliyor.