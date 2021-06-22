Varlık Fonu'na devredilen Denizcilik İşletmeleri’nin kârı yarıdan fazla düştü

Özelleştirme programı kapsamına alınan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin yüzde 49'luk hissesi, 30 Haziran 2017'de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kurumun Fon'a devri öncesi 51 milyon 601 bin lira olan yıllık kârı, devir sonrası yarıdan fazla düştü. İlk yıl 11 milyon liraya gerileyen kâr, özelleştirme sonrası ikinci yıl 24 milyon lira, geçen yıl da 21 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu durumu TBMM KİT Komisyonu toplantısında da gündeme getiren CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, “Varlık Fonu kurumları iflasın eşiğine getiriyor. Denizcilik İşletmeleri fona devredildikten sonra personel giderlerinde de kısıtlamaya gitti. Personel azaltma politikası ile önemli sayıda personelle yollarını ayırdı. 2018-2019-2020 yıllarında yaptığı kâr da azalan personel maaş ve giderlerinden kalan miktar” dedi.