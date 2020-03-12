Varlık Fonu denetimden kaçırılıyor

Varlık Fonu'nun 2018 yılı raporu 5 aydır Meclis'e sunulmadı. Bu duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel " Fonun zaten denetimi şeffaf değil ama Meclis’e bile yollanmıyor" dedi.

Kuruluşundan bu yana bünyesine dahil edilen şirketlerle tartışma yaratan Türkiye Varlık Fonu’nun 2018’e ilişkin denetim raporları yasal süresinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın TBMM’ye sunulmadı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Ocak 2020’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a fonla ilgili denetim raporlarının Meclis’e gelmemesiyle ilgili soru önergesi verdi. Ancak Özel’in verdiği soru önergesi de yaklaşık 50 gün bekletildikten sonra 10 Mart 2020 tarihinde işleme konuldu. Konuya ilişkin verdiği soru önergesinin 47 gün sonra işleme alınmasına tepki gösteren Özel, “Varlık Fonu’nun denetim görevi Meclis’te olduğu ve kanuna uyulmadığını itiraf etmemek için bu önergeye adeta ölü taklidi yapılıyor” dedi.

Özel şöyle konuştu: “24 Ocak 2020 günü Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a bir soru önergesi verdim. Soru önergem, Türkiye Varlık Fonu’nun denetim raporuna ilişkindi. Kanunun 6’ncı maddesi, denetim raporunun en geç ekim ayında Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulur diyor. Üzerinden 5 ay geçti, ortada rapor yok. Bütün varlığımız hatta gelecekteki varlıklarımız bu fona konulmuş durumda. Yönetim Kurulu Başkanı ailenin reisi, yönetimi damadında. Fonun zaten denetimi şeffaf değil ama Meclis’e bile yollanmıyor. Şentop’a sorduğum önergede, bu fon ile ilgili denetim kanunu hatırlatarak, raporların getirilmeyiş gerekçesini sormuştum. Şentop, konuya ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığım bir konuşmanın ardından önergeyi yaklaşık 50 gün bekleterek ancak 10 Mart günü işleme koydu”

Fon bünyesinde Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, ÇAYKUR, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve mülkiyeti Hazine’ye ait bazı taşınmazlar yer alıyor.