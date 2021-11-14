Varlık Fonu raporu hâlâ ortada yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Varlık Fonu’nun, “kanun tanımaz” bir kurum haline dönüştüğünü söyledi. Altay, "Varlık Fonu’nu denetlemek mümkün olmuyor. Kanuna göre ekim ayında Meclis’te görüşülmesi gereken denetim raporu hâlâ ortada yok. Varlık Fonu’nun bir kez daha çiğnediği TBMM, birilerinin kafasına göre hesap vereceği bir kurum değildir” dedi.
Altay, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Petrolleri, Milli Piyango, TÜRKSAT, Türk Telekom, Türk Şeker, ÇAYKUR gibi devasa kuruluşları bünyesinde bulunduran Varlık Fonu’nun varlıklarının toplamının 2 trilyon lirayı aştığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili şöyle konuştu: