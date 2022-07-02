Varlık Barışı'nda başvuru süresi yine uzatıldı

Varlık Barışı'nda 30 Haziran’da sona eren başvuru süreci AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uzatıldı. Kararla yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

Uygulama, yurtdışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alınıyor. Düzenlemeyle AKP neredeyse her yıl kara parayı yasal olarak aklamanın yolunu açıyor.

Varlık Barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli oluyor. Uygulama daha önce 8 kez uzatılmıştı.